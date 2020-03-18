سقف جنوني للأسعار يفاقم المعاناة

ندرة في السكر والسميد



شهدت أسواق الولايات الغربية للجزائر هجوما صارخا للسكان على الأسواق لاقتناء المواد الغذائية الضرورية والخضر والفواكه خوفا من توسع فيروس كوفيد 19 المشكل لوباء الكورونا ، حيث شهدت أسواق الخضر والفواكه اكتظاظا كبيرا ، الأمر الذي خلق ندرة في الخضر والفواكه خاصة المواد الأساسية ، حيث اختفت البطاطا والطماطم والجزر والبصل والثوم والليمون من الأسواق ما أدى إلى التهاب الأسعار ، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا 100دج ، والطماطم ب180دج والجزر إلى 120دج ، فيما بلغ سعر الليمون 250دج للكلغ والثوم ب350 دج والبصل ب100دج ، من جهة أخرى أغلقت أسواق الخضر الأسبوعية أبوابها وتم الإبقاء على بعض المحلات في حين أحدثت مدينة وهران الاستثناء بفتح المقاهي والأسواق والمطاعم بالجهة الغربية ، من جانب آخر أدى الهجوم البشري على المحلات التجارية ، أمام غلق كبريات الفضاءات الخاصة بالتسوق إلى خلق أزمة سكر وسميد وهو الأمر الذي جعل المضاربين يدخلون على الخط لرفع الأسعار ، رغم تطمينات رئيس الجمهورية وتهديده بمتابعة المضاربين .



محمد بن ترار