سقف جنوني للأسعار يفاقم المعاناة

فيما بلغت البطاطا 100دج للكلغ والطماطم ب180دج والجزر إلى 120دج

الولايات
عن الوسط الجزائرية 1
  • ندرة في السكر والسميد

 
شهدت أسواق الولايات الغربية للجزائر هجوما صارخا للسكان  على الأسواق لاقتناء المواد الغذائية الضرورية والخضر والفواكه خوفا من توسع فيروس  كوفيد 19  المشكل لوباء الكورونا ، حيث شهدت أسواق  الخضر والفواكه اكتظاظا كبيرا ، الأمر الذي خلق ندرة في الخضر والفواكه  خاصة المواد الأساسية ، حيث اختفت البطاطا والطماطم والجزر والبصل والثوم والليمون من الأسواق   ما أدى إلى التهاب الأسعار ، حيث  بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا 100دج ،  والطماطم ب180دج والجزر إلى 120دج ، فيما بلغ سعر الليمون 250دج للكلغ والثوم ب350 دج  والبصل ب100دج ، من جهة أخرى أغلقت أسواق الخضر  الأسبوعية أبوابها  وتم الإبقاء على بعض المحلات في حين   أحدثت  مدينة وهران الاستثناء بفتح المقاهي والأسواق والمطاعم  بالجهة الغربية ، من جانب آخر  أدى الهجوم البشري على المحلات التجارية ، أمام غلق كبريات الفضاءات الخاصة بالتسوق إلى خلق أزمة سكر وسميد وهو الأمر الذي جعل المضاربين يدخلون على الخط لرفع الأسعار ، رغم تطمينات رئيس الجمهورية  وتهديده  بمتابعة المضاربين .
 
محمد بن ترار

 

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