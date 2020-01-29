سفير فلسطين بالجزائر: ” صفقة ترامب إهانة ونريد مواقف عملية من العرب”

اعتبر سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين رمزي مقبول، إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لـ “صفقة القرن”، أمس الثلاثاء، إهانة للشعب الفلسطيني ومحاولة لطمس هويته.

وكشف السفير أن الشعب الفلسطيني ينتظر مواقف عملية من قبل الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده يوم السبت المقبل، قائلا: ” نريد تطبيقا على الأرض لا نريد بيانات إنشائية، نريد خطوات عملية للدفاع عن الفلسطينيين”.

ويرى سفير دولة فلسطين بالجزائر، أن الولايات الأمريكية المتحدة تتحدى العالم، كما أن “صفقة القرن” لا تحتوي على شيء ايجابي، وإنما تتضمن مطالب إذلالية للشعب الفلسطيني وهي محاولة لطمس هويته.