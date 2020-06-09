سفير أمريكا في الجزائر: مباحثاتي مع رئيس الجمهورية كانت جد مثمرة

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، أن مباحثاته مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كانت “جد مثمرة”.

وقال السفير الامريكي، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، قائلا “كانت لي مباحثات جد مثمرة مع الرئيس تبون بحيث تطرقنا الى العديد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية و تحدثنا مطولا كذلك عن التحديات التي تواجهها المنطقة”.

وأضاف ديروشر “أعتقد ان لدينا الكثير من العمل سويا لتحقيق اهدافنا”، مضيفا “أنا سعيد جدا لتطرقنا الى مسألة بناء هذه العلاقة ويسرني أن نستمر في العمل في هذا الاتجاه”.