سفيان هاني يقود الغرافة الى فوز جديد في الدوري القطري

ج.ن

منح اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان هني مساء الأحد، فريقه الغرافة فوزا ثمينا في البطولة القطرية.

وانتصر فريق الغرافة خارج القواعد بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي العربي، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل صانع الألعاب سفيان هني الهدف الثاني لِفريقه الغرافة، من ركلة جزاء في ربع ساعة الأخيرة من المباراة، ليرفع غلّته إلى هدفَين بِألوان نادي الغرافة، الذي بات بعد هذا الفوز يجمع 6 نقاط في المركز الثاني، رفقة ناديَي السد والوكرة. ويشغل فريق العربي الرتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بِنقطة واحدة.