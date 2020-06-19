سفراء وصحفيون أجانب “يكتشفون” السياحة الآمنة أنطاليا/الأناضول

وصل 50 سفيرا وعدد كبير من الصحفيين الأجانب إلى ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، للمشاركة في فعالية ترويجية تنظمها وزارة الثقافة والسياحة، حول “السياحة الآمنة” التي تقدمها تركيا في مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في ظل مكافحة كورونا.

وأجرى السفراء والصحفيون المشاركون في الفعالية التي تقام بعنوان “اكتشف من جديد”، الجمعة، جولة للاطلاع على التدابير المتخذة في مطار أنطاليا والفنادق ومرافق أخرى وقدم مدير مطار أنطاليا الدولي، دنيز وارول، للضيوف عرضا مرئيا ترويجيا عن تركيا، وقال إن هدفهم هو خدمة الركاب بعيدًا عن الفيروس وعقب العرض التقديمي، قال وارول في تصريح للصحفيين إن تركيا تتخذ إجراءات تفوق المعايير الدولية وأكد أن تركيا من البلدان الآمنة للسفر إليها.

وفي إطار فعالية “اكتشف من جديد”، سيجري الضيوف زيارات إلى المرافق السياحية ومدينة “بيرج” الأثرية والفعالية التي يشارك فيها وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، ستختتم مساء السبت.