سفارة فرنسا بالجزائر تخاطب مزدوجي الجنسية: “تحلوا بالمسؤولية .. أنتم في بلد تملكون جنسيته ولستم معزولين

طالبت سفارة فرنسا بالجزائر، مزدوجي الجنسية، الذين يضغطون على قنصلياتها بالجزائر من أجل الرجوع إلى فرنسا، بتفهم الوضع المتأزّم، مؤكدة: “عليكم بالتحلي بالمسؤولية فأنتم في بلد تملكون جنسيته ولستم معزولين”.

وخاطبت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ردا على آلاف الاحتجاجات التي تلقتها ممثلياتها الدبلوماسية في الجزائر، الفرنسيين مزدوجي الجنسية، إنه منذ تاريخ 17 مارس تم إجلاء 6099 شخصا نحو فرنسا، بفضل المجهودات المبذولة بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، مؤكدة أنه: “لا السفارة ولا القنصليات العامة تخلت عن مهامها في هذه الأزمة الصحية، رغم محدودية عدد الموظفين الذي يوجد منهم من هو عالق بعيد عن عائلته وآخرون يشتغلون من منازلهم، فقد تم الرد على أزيد من 15 ألف مكالمة و60 ألف رسالة إلكترونية منذ 17 مارس .. ولا ينبغي إنكار ذلك”.