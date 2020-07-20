سفارة تونس بالجزائر :21 جويلية هو اخر اجل للتسجيل في قوائم الاجلاء للعودة

تعلم سفارة تونس بالجزائر ان يوم 21 جويلية 2020 وعلى الساعة 11 صباحا سيكون اخر اجل للتسجيل في قوائم الاجلاء للعودة الى تونس يوم 22 جويلية 2020 .

وتطلب من المهتمين بالتقيد بهذه الآجال ، و تذكرهم انه يجب إرسال عبر البريد الالكتروني [email protected]

– نسخة من جواز السفر و الحجز بالفندق و بطاقة الاقامة للجزائريين المقيمين بتونس .

– نسخة من جواز سفر الأطفال دون سن 12 سنة .مع نسخة من جواز سفر الولي المرافق و رقم الهاتف .