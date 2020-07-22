سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر:تقتصر عملية الاجلاء المبرمجة يوم 22 جويلية فقط بالتونسيين و الجزائريين المتزوجين بالتونسيين و المقيمين بصفة شرعية

اعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر كافة المواطنين التونسيين و الجزائريين المعنيين بعملية الإجلاء المبرمجة يوم 22 جويلية 2020عبر المعبر الحدودي ام الطبول ، ان عملية الدخول الى التراب التونسي سيقتصر فقط على :

– التونسيين و الجزائريين المتزوجين بالتونسيين و المقيمين بصفة شرعية الحاملين للحجز الفندقي (VOUCHER)، بأحد النزل المعدة للغرض في إطار الحجر الصحي الإجباري.

– احد الأولياء المرفوقين بأطفالهم دون سن 12 سنة و الملتزمين بالحجر الصحي الذاتي بمقرات إقامتهم.

يرجى من المواطنين التونسيين و الجزائريين من من لا يتوفر فيهم احد الشرطين المذكورين اعلاه عدم التحول الى المعبر الحدودي ام الطبول.