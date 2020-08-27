سفارة الجزائر في روما: بصدد التحقق من هوية الشخص المنتحر اثناء احتجازه في ميلانو

أعلنت سفارة الجزائر في روما، أنها بصدد التحقق من هوية الشخص الذي انتحر أثناء احتجازه احتياطيا من قبل شرطة ميلانو، حيث أن شرطة ميلانو أفادت انه كان بدون وثائق وقال انه مواطن جزائري .

اتخذت الخدمات القنصلية الجزائرية في ميلانو ، التي تم إبلاغها بالواقعة، جميع التدابير اللازمة للتعرف على أسباب وآثار هذه القضية. التدخل الأساسي الأول هو تحديد هوية المتوفى ، والتأكد من جنسيته الجزائرية من قبل السلطات الجزائرية المختصة والتي تنتظر ردها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت السفارة في بيان لها أن المتوفي وفي إفادته التي أدلى بها أمام الشرطة الإيطالية، أشار الى انه جزائري، واتخذت مصالح القنصلية العامة للجزائر في ميلانو ، جميع التدابير اللازمة لإطلاع على خصوصيات وعموميات هذه القضية.