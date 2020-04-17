سفارة الجزائر بأنقرة تدعو العالقين في تركيا وجورجيا وتركمانستان الى التسجيل بخدمة الاجلاء

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 158

أنهت سفارة الجزائر بأنقرة إلى علم المواطنين العالقين حاليا في تركيا وجورجيا و تركمانستان، بأن اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بمتابعة وباء كورونا قد وضعت في الخدمة قاعدة بيانات إلكترونية للتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية.
ودعت السفارة المواطنين المعنيين بعملية الترحيل، حتى أولئك الذين سبق لهم التسجيل في السفارة أو القنصلية العامة، بالإسراع للتسجيل على قاعدة البيانات

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