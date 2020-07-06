سعيد شنقريحة يترأس حفلًا بمناسبة إحياء الذكرى 58 لعيد الاستقلال

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، مساء أمس الأحد بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على حفل لتبادل التهاني على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين و متقاعدين و كذا عدد من الاطارات السامية في الدولة بمناسبة إحياء الذكرى 58 لعيد الاستقلال.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني انه “تخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء وطننا المفدى بالحرية و الاستقلال في كنف السيادة و الكرامة، و بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال و استرجاع السيادة الوطنية، أشرف السيد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يوم الأحد 5 يوليو 2020 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على حفل نظم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين و متقاعدين و كذا عدد من الإطارات السامية في الدولة”.