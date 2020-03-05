سعيداني يستقيل رسميا من “الأفلان”

أكد الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي بأن الأمين العام السابق لحزب الأفلان عمار سعيداني قد قدم إستقالته من جميع هيئات الحزب.

و اوضح المتحدث ان سعيداني وجه رسالة مكتوبة لقيادة الحزب تضمنت إستقالته من جميع هيئات الحزب.

وجاء في الرسالة “بعد التحية. نظرا لظروف عائلية وخاصة… أتقدم إليكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية وإعفائي من جميع النشاطات الحزبية”.

وتابع سعداني في رسالته ” مع تحياتي الخالصة لكم من اللجنة المركزية والمكتب السياسي والقاعدة النضالية والسلام”، وختم راسلته بالتوقيع “أخوكم عمار سعيداني عضو اللجنة المركزية”.