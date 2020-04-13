سعر الدجاج لن يتجاوز 250 دينار في رمضان

كشف المدير العام للديوان الوطني لتربية الانعام والدواجن محمد بطراوي، عن مضاعفة الانتاج في شعبة الدواجن بما يسمح بإنتاج اكثر من 48 الف طن وهذا ما يغطي احتياجات الجزائر في رمضان وبعد رمضان.

وتوقع لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى في برنامج “ضيف الصباح” ان لا يتجاوز سعر الدجاج الـ250دج للكلغرام، مطمئنا المربين والمستهلكين في الوقت ذاته بالوفرة واستقرار الاسعار. وأكد في السياق ذاته عن اجراءات استثنائية في الانتاج والتخزين وايقاف تصدير المواد الاولية التي كانت مخصصة للغرض، نظرا للظرف الاستثنائي.