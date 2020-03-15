سعدي يعود في زمن الكورونا

بقلم: احسن خلاص

لا صوت يعلو اليوم على صوت كورونا بعد أن تحول إلى وباء عالمي سريع الانتشار وقد جاء من ووهان الصينية غازيا فتاكا ومدمرا مهددا بانهيار النظام العالمي القائم كما جاء ليقلب رأسا على عقب نظرة الأفراد والشعوب والحكومات إلى أولوياتها ومعايير تقييمها للأشياء. لقد جاء كورونا لينصّب التوجهات البراغماتية على رأس شرعيات تولي المسؤوليات في جميع البلدان وقدم التفكير الوقائي من الوباء على جميع أنواع التفكير بحيث علق إلى حين الاختلافات السياسية والإيديولوجية.

في الجزائر كما في جميع البلدان لم يعد يترقب الناس من الحكومات حديثا عن برامج سياسية واقتصادية وتربوية وغيرها حيث تقلص الاتصال الحكومي إلى متابعة تطور انتشار الفيروس وعدد ضحاياه وقد أعلن الوزير الأول عن ارتفاعه إلى أكثر من 45 مصابا وتسجيل حالة وفاة رابعة، وانصب الاهتمام على طرق الوقاية منه التي لم يجد منها العالم أحسن من انعزال البشر عن بعضهم البعض ما أمكن وتجنب التجمع في الأماكن العامة وتعليق الدراسة والاجتماعات والصلوات الجماعية والحفلات والنشاطات الثقافية وغيرها.

لم تعد السلطة تتحدث اليوم عن التعديلات الدستورية التي وعدت بوضعها أمام الرأي العام ولا عن إصلاحات سياسية ولا يقوم النقاش اليوم حول الورشات المختلفة التي أطلقتها الحكومة، لإصلاح الإعلام والاقتصاد ولم يعد وزير التجارة يهتم بحربه على مافيا الحليب وحتى وزير الصحة فقد تجاوزه الأمر لينتقل إلى شأن يتعلق بالدرجة الأول بالأمن الوطني الذي يستدعي تدخلا مباشرا لأعلى السلطات في البلاد. ولم تعد الأحزاب والتيارات السياسية تخوض في معاركها ومناوشاتها وحتى موقوفي الحراك لم يعد الحديث عنهم في مقدمة الصفحات.

لقد قطع كورونا قول كل خطيب وأجهز على كل النقاشات ولاسيما السياسية منها ولم يبق منها إلا تلك المتعلقة بقرار تعليق مسيرات الحراك الشعبي بما قد فرضه الوباء ومن حصار قد يمتد إلى إلزام الناس بالمكوث في البيوت وهو ما ظهر جليا في انتشار شعارات من هذا القبيل على مواقع التواصل الاجتماعي وهي شعارات تنطلق من هواجس مشروعة ومنطلقات واقعية بعدما لم يجد المواطنون ما يطمئنهم بأن جهاز الصحة العمومية والخاصة قادر على التكفل بهم أمام الوتيرة المتسارعة لانتشار الوباء.

في هذا الزمن الكوروني أطل علينا سعيد سعدي بمقال على صفحته الفايسبوكية بعد صمت فرضه على نفسه منذ صدور كتابه “ثورة 22 فبراير معجزة جزائرية”. عاد هذه المرة ليوجه سهام انتقاداته إلى التيار الإسلامي مثل ما كان متوقعا بعد الهجمة التي دشنها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على العلمانيين في حرب إيديولوجية تدور رحاها على هامش الحراك الشعبي. وإن كان هجوم سعدي منصبا مباشرة على حركة رشاد التي ينشط جل أعضائها في أوروبا، والتي وصفها بأنها امتداد للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بثوب أكثر نعومة وبطرق أكثر دهاء وأكثر تكيفا مع وضع الفاعلين فيها كمقيمين في بلدان أوروبية مما لا يمكنهم من الجهر بالدعوة إلى العنف إلا أنهم لا يستنكرون تحرشات معزولة يقوم بها منتسبون إلى الحركة كأفراد، وقد ساق أمثلة عن ذلك مما تعرض له في مارسيليا على يد أحد خطباء هذه الحركة في نوفمبر الماضي وما تعرض له الكاتبان كمال داود وأمين الزاوي ومنع طبع جريدة بالأمازيغية في منطقة القبائل بسبب كتابتها بالحرف اللاتيني التي قال إن رشاد لم يندد به، وغيرها من الأمثلة التي تدل في تحليله، على تطور سلوك هذه الحركة في اتجاه إصدار طبعة ثانية للنزعة الشمولية للتيار الإسلامي الراديكالي الذي لا يهدف في نظره إلى تغيير النظام بقدر ما يهدف إلى احتوائه وتحويله لفائدته بالتحالف مع قيادات عسكرية، على غرار القائد السابق للجيش الراحل قايد صالح، كما قال، قبل أن يذكرها بأن الجيش والإسلاميين ليسوا وحدهم في الميدان بل هناك فاعل ثالث اسمه الشعب في إشارة إلى “الأغلبية الصامتة التي خرجت إلى الشارع”.

هكذا أحيا سعيد سعدي جدلا كان قائما خلال تسعينيات القرن الماضي وكان هو أحد أطرافه بامتياز، إلى جانب جيل من أمثال عباسي مدني ونحناح والهاشمي الشريف وجاب الله، وقد عاد بنا إلى الاتهامات المتبادلة بين التيار الإسلامي الراديكالي والتيار الديمقراطي العلماني بتغذية العنف في عشرية دموية رهيبة عانى من ويلاتها الشعب الجزائري. وليس الوحيد اليوم الذي آثر اللجوء إلى مثل هذه النقاشات التي ساد الظن أن الحراك تجاوزها قبل أن يتجاوز كورونا كل النقاشات، فقد حاول من قبله مقري إحياء شرعيات سياسية نشطت الحياة السياسية خلال العشرية الدموية. وها هو سعدي يلوم “الديمقراطيين” على خضوعهم لتعليمة الكف عن الحديث عن الإيديولوجيا أو إثبات الحقيقة حول مأساة سنوات التسعين من القرن الماضي في الوقت الذي “يفرض شراؤهم الجدد معتقداتهم وتلفيقاتهم” حول انتفاء مسؤوليتهم عن المجازر الجماعية المرتكبة خلال العشرية السوداء.

وبعودة الثنائيات القديمة تكون التيارات التقليدية قد اتفقت دون أن تجتمع على ضرورة احتلال الحيز السياسي قبل أن يحتله الجيل الجديد الذي ينزع إلى البحث عن مسارات براغماتية بعيدا عن الدوغمائية الإيديولوجية. إنه الحنين إلى الماضي في زمن كورونا.