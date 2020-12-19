سعدي يركب قارب التطبيع

بقلم احسن خلاص

ما انفك السيد سعيد سعدي، الزعيم السابق والتاريخي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يتخذ من حسابه على الفايس بوك نافذة للحديث الحر البعيد عن القيود الحزبية والمقتضيات التي تفرضها الارتباطات السياسية الظرفية كما هو شأن كافة السياسيين الملتزمين أو المنظمين.

ولما تأتي الكتابات العلنية وفق هذه السياقات الجديدة تسمح بالكشف عن عمق التفكير وعن الخلفيات الكامنة وراء المواقف والتصرفات التي صدرت على فترات مختلفة كونت رصيدا سياسيا لسعيد سعدي يناهز اليوم 60 سنة من الفعل السياسي الممزوج بالفعل الثقافي، لذا لما يتحدث رجل مثل سعيد سعدي من الواجب أن ننصت إليه بغض النظر عن درجة اتفاقنا أو اختلافنا معه في اللحظة التي نتلقى فيها خطابه، فهو وإن أبى هو بذاته، عصارة تجربة طويلة عرف فيها النضال الديمقراطي الملتزم الهادف بعيدا عن حسابات الربح والخسارة كما عرف فيها الاحتكاك السياسي بألوانه الاستراتيجية والتكتيكية والفكرية والثقافية في فترات حمل نفسه فيها لأن يعانق جلاديه من النظام وخصومه الإسلاميين بالأمس ويعلن صداقته مع الرئيس بوتفليقة في أولى سنوات رئاسته بل يصحبه لحضور تشييع الزعيم العربي البعثي الديكتاتوري الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

في كل هذا المسار الزاخر بالتباينات في الأفكار والمواقف الذي جعل أقرب رفقائه ينزلون من قطاره الذي قطع مسافة طويلة دون أن يأبه حتى وجد نفسه وهو ينفصل عضويا وسياسيا عن المؤسسة الحزبية التي قضى فيها رئيسا ما يناهز ربع قرن، لم يعترف سعدي في كل هذه الفترة ولا يزال، إلا بخطأ واحد ارتكبه، ولو أن الحكمة تقول من كثرت أفعاله كثر خطأه، هذا الخطأ كان في سوء تقدير المجتمع الذي يعيش فيه، هذا الاعتراف الذي أدلى به في لحظة انفعال بعد إعلان نتائج التصويت في تشريعيات 1991 وهزيمته أمام منافسه من الأفافاس يومئذ وهو المناضل سعيد خليل، ظل يصاحبه في سكناته قبل حركاته وفي صمته قبل كلامه وظل الناس من حوله ينظرون إلى كل سلوكه من منظار اقترابه من مدى فهم طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.

ينتمي سعيد سعدي إلى ذلك الجيل من النخب السياسية التي ظلت تعتبر نفسها سابقة لزمنها، فهو الأول في كل شيء، في النضال الديمقراطي التعددي، وفي الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغية وفي الجهر بالعلمانية وفي اقتحام مجالات لم يجرؤ على اقتحامها أكثر المثقفين تحررا فقد ذهب بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعيدا في النظرة الحداثية الغربية في الوقت الذي كان التيار الإسلامي والمحافظ يهيمن بقوة على مجتمع مهيأ أساسا لاتخاذ الحيطة والحذر من الأفكار التي لم يجرؤ على الجهر بها إلا القليل من الزعماء السياسيين من أمثال الحبيب بورقيبة في تونس وظلت حديث صالونات المثقفين المغلقة.

على غرار نور الدين بوكروح صار الفايس بوك ملاذ سعيد سعدي كذلك حيث لا يعد يطل من خلاله إطلالة عابرة بل يحرص على أن يكون مروره نابيا مثيرا للجدل مثل ما حدث خلال المنشور الأخير الذي تحدث فيه عن موقفه من تطبيع المغرب لعلاقته مع الكيان الصهيوني وعن موقفه من التطورات التاريخية والسياسية لنضال الشعب الفلسطيني. وبعيدا عن التعليقات الصادرة بشأن مقاله وبعضها رأى فيه من رأى لمسة بيرنارد هنري ليفي استنادا إلى الصورة التي جمعتهما بباريس بين ثنايا الربيع العربي ومن اتهمه بالرغبة في أن يحمل على ظهر دبابة أطلسية كما حمل ذات يوم شلبي في العراق فإن سعدي صب جام نقده على النخبة السياسية والمثقفة التي التزمت الصمت التام اتجاه ما يحدث عند جارنا الغربي على أهميته وتأثيره الإقليمي الكبيرين. ووصل به الأمر إلى اتهامهم بالجبن والانتهازية السياسية المنافية لروح النضال الذي يتطلب تحرير الوعي من أي وصاية.

وفي نظر سعدي كان لابد أن ينطلق نقاش نخبوي قبل أن يعم على المجتمع للنظر فيما إذا كان من المناسب أن نحذو حذو المغرب وبلدان عربية أخرى اختارت التطبيع مع الكيان الصهيوني أم نبقى نحتفظ بالموقف الرسمي للنظام في الوقت الذي نحاول تغييره وهو الذي اتخذ من موقف الملكي أكثر من الملك تجاه القضية الفلسطينية ذريعة للتغطية على الفشل والصراع الداخلي. ولكي يقنع متابعيه قام سعدي بجولة بذل فيها جهدا فكريا وتاريخيا لإقامة الحجة على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضرب من الخيال فقد تحدث عن كيانين فلسطينيين لا يشتركان في القيم والأرض والعقيدة السياسية والسلطة الحاكمة، كيان حماس الذي يرمي إلى إرساء دولة دينية في غزة وآخر في الضفة، متمثلا في السلطة الفلسطينية يقترح بديلا أكثر واقعية يصطدم اليوم برفض اليمين الإسرائيلي، على حد تعبيره، هذا اليمين الإسرائيلي المحافظ يجب أن يعلم، يقول سعدي، “أنه لن يمنع بديلا ديمقراطيا فلسطينيا عن الوصول”.

تحدث سعدي عن كل شيء إلا عن الدولة الفلسطينية، تحدث عن المستوطنات والمياه واللاجئين ومكانة للقدس التي يقف اليمين الإسرائيلي أمام حلها وكأنه ينتظر مجيئ اليسار إلى الحكم لتنتهي المشكلة ويرضى الكيان الفلسطيني الأكثر واقعية بحلول معتدلة ويترك الكيان الراديكالي لإمارته الدينية في غزة. لكن قبل أن يأتي البديل السياسي داخل الكيان الصهيوني يدعو سعدي النخب التقدمية في شمال إفريقيا إلى ضرورة فتح نقاش يفضي إلى تبادل للآراء بشأن التعامل مع العلاقة بين ما يسمى العالم العربي والكيان الصهيوني.