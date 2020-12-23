سريع غليزان ينهزم بميدانه امام العميد بـ 1/0 !

حققت مولودية الجزائر فوزا ثمينا، خارج الديار على حساب سريع غليزان بهدف دون رد، وقعه بورديم، لحساب الجولة الخامسة من المحترف الأول.

ورغم ان سريع غليزان تحكم في مجريات الشوط الاول إلا أن لاعبي العميد عرفوا كيف يمتصون حرارة اشبال شريف الوزاني وتحكموا في اللعب خلال الشوط الثاني وسجلوا هدفا رائعا بالقدم اليسرى للاعب السابق لسريع غليزان اهدى به النقاط الثلاثة للفريق.

ولم يستسغ انصار سريع غليزان هذه الهزيمة حيث وبالرغم من الأداء الجيد للاعبين إلا انهم حملوا مسؤولية التعثر للطاقم الفني وطالبوه بتبرير هزبمة السريع وتحمل ميؤوليته كاملة والتدارك في الجولة القادمة بوهران امام الحمراوة.