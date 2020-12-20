سريع غليزان يستانف تدريباته بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على البرج

أمين بن لزرق / رياضة

إستأنفت تشكيلة سريع غليزان تدريباتها بعد عودته بكامل الزاد من مباراة أهلي البرج وبقيادة المدرب الطاهر شريف الوزاني وسط 5 غيابات.

ودخل لاعبو الرابيد التدريبات بمعنويات مرتفعة جدا عقب تسجيلهم لفوز مهم خارج الديار وهي النتيجة التي جعلت المدرب الوزاني يثني على لاعبيه ومابذلوه من مجهودات طيلة المبارة حيث شكر المدرب جميع اللاعبين على تحليهم بالإنظباط والإرادة وهو ما صنع الفارق على حد تعبيره.

ورغم ان الفريق لم ينهزم لحد الساعة منذ بداية البطولة الا ان الوزاني قال بان فريقه لم يصل للمستوى الذي سطره وحتى لاعبيه لم يصلوا للمستوى المطلوب رغم تخسن الأداء على حد قوله.