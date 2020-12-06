سريع غليزان ضيع فوزا بالمتناول في سطيف

إقتنص فريق سريع غليزان نقطة ثمينة عقب فرضه للتعادل مساء اول امس في ملعب 8 ماي بسطيف امام الوفاق السطايفي، هذا التعادل منح تشكيلة “الرابيد” ثقة كبيرة بعد الأداء الجيد أمام الوفاق المحلي في وقت صعب يمر به السريع جراء غياب الرئيس حمري بسبب سجنه وعدد الاصابات التي لحقت بالفريق نظرا لنقص التحضيرات قبل بداية الموسم، وكان السريع قريب من تحقيق الفوز لولا التسرع وسوء التركيز من قبل المهاجمين حيث أضاعوا فرصا كثيرة سانحة التسجيل في عدة مناسبات خصوصا قلب الهجوم حيثالة واللاعب المنور مع تألق الحارس زايدي الذي وظف كل خبرته لإنقاذ فريقه من تلقي الأهداف.

وثمّن المدرب شريف الوزاني هذا التعادل وشكر لاعبيه على ما بذلوه طيلة أطوار المباراة وحفّزهم على مواصلة الجهود لتحقيق نتائج ايجابية أخرى والبقاء مركزين على البطولة خصوصا في هذه الفترة التي يعاني فيها السريع من متاعب مالية كبيرة بسبب الغياب القسري للرئيس محمد حمري .

من جهتهم، عبّر أنصار ومحبي الرابيد عن فرحتهم للأداء البطولي لفريقهم أمام النسر السطايفي وتفاءلوا كثيرا بأداء موسم جيد رغم كل ما يعانيه النادي خلال الفترة الراهنة وأبدوا تضامنا كبيرا مع الطاقم الفني واللاعبين على ما يعيشونه من متاعب ونقص امكانات .

أمين بن لزرق