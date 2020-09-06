سرار يعود إلى المحيط الكروي من بوابة “مدينة الورود”

ج.ن

توصل سيد علي بن شرشالي، رئيس نادي اتحاد البليدة لكرة القدم إلى اتفاق مع عبد الحكيم سرار، ليكون الأخير ضمن الطاقم الإداري لفريق مدينة الورود، وتأمل إدارة اتحاد البليدة في حشد كل الطاقات والإمكانيات للمنافسة على ورقة الصعود للرابطة الأولى الموسم المقبل، وغاب سرار، الذي شغل منصب المدير العام لاتحاد الجزائر بين عامي 2018 و2019، عن المشهد الكروي الموسم الماضي عدا ظهوره النادر في بعض وسائل الإعلام، وكانت لعبد الحكيم سرار تجارب متنوعة في التسيير بعيدا عن فريقه الأصلي وفاق سطيف، بدليل مساهمته في صعود اتحاد بلعباس في وقت سابق، وتوليه إدارة اتحاد العاصمة الموسم الماضي، قبل أن يركن إلى الراحة الاضطرارية.