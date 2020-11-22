سحر السلطة الرابعة و هامش الحرية

د. بن عجمية بوعبد الله أستاذ جامعي وكاتب صحفي

لطالما كان لوسائل الإعلام تأثيراتها الكبيرة والعميقة على المجتمعات الإنسانية التي صاحبتها وعاصرتها، لم يكن يتخيل العالم زمن “غوتمبرغ” الذي اخترع آلة للطباعة منتصف القرن الخامس عشر فقط لأنه كان قسيسا واحتاج الى وسيلة ليكثف بها طبع ونشر الكتاب المقدس أن يفتح عالما جديدا للطباعة والنشر والتأثير، لينقلب عالم النشر رأسا على عقب لتتحول الطباعة من هدف محدود لشخص إلى وسيلة نشر وتسويق وتأثير بل وصناعة الرأي العام والتأثير في المتلقين وفق أجندات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية… إلخ

لم يتوقف جهد البشرية عند حد الطباعة بل تلتها الجرائد ووكالات الأنباء ثم الإذاعة في بدايات القرن العشرين والتلفزيون بمختلف مراحل تطوره عبر النصف الثاني من القرن الماضي، لكن لم يكن أحد ليصدق أو يتصور أو يتوقع أن يتسارع العلم في موضوع تكنولوجيات الاعلام والاتصال إلى هذا العصر الذي نعيشه الآن، حيث فاق الحدود فيما أصبح يعرف بثورة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كواحدة من أهم فضاءاته المؤثرة والعميقة والجاذبة للوقت والاهتمام استعمالا وتأثيرا.

ويمكن حصر القواسم المشتركة لوسائل الاعلام والاتصال من عصر الطباعة إلى عصر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي في النقاط المهمة التالية: