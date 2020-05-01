سحب جواز سفر عز الدين ميهوبي ومقربين منه

* إيداع سميرة حاج جيلاني سجن الحراش

كشفت مصادر قضائية عن إحالة ملف الوزير السابق ومرشح رئاسيات 12 ديسمبر والأمين العام للأرندي بالنايبة عز الدين ميهوبي على القضاء مع سحب جواز سفره لمنعه من السفر ، في انتظار إحالته على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بعدما تبين الاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد إبان إشرافه على وزارة الثقافة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 والتي نهبت فيها عشرات الملايير من الدينارات في صفقات مشبوهة ، كما كشفت ذات المصادر ان قرار المنع من السفر شمل أيضا مقربين منه .

من جهة أخرى أمر نهار أول أمس الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة بير مراد رايس بإيداع رئيسة حملته الانتخابية المنتجة السينمائية سميرة حاج جيلاني رهن الحبس المؤقتعن تهم سوء استغلال الوظيفة خلال فترة شغلها مديرة مركزية في وزارة الثقافة بالإضافة إلى نهب أموال القطاع وتهريبها إلى الخارج .

محمد بن ترار