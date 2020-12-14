“ستيفانو بيولي”غامر بإشراك بن ناصر أمام بارما

قالت وسائل إعلام إيطالية أن “ستيفانو بيولي” مدرب نادي آسي ميلان غامر بإشراك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال مواجهة بارما والتي انتهت بهدفين لمثلهما على ملعب” السان سيرو”.

وكشفت موقع ” سكاي سبور” الإيطالي أن هناك تخوف من أن تكون إصابة بن ناصر تعود إلى إجهاد على مستوى عضلات الفخذ الأيمن، وهو الذي شارك 75 دقيقة قبل خروجه الاضطراري.”

وأوضح المصدر ذاته :” بن ناصر لم يتدرب كثيرا، لكن المدرب بيولي أراد المخاطرة ، وستحدد الساعات القليلة القادمة، حجم الإصابة والتي قد تجعله يغيب لفترة طويلة في حالة ما إذا كانت خطيرة.”