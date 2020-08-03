ستبقى حيا في قلوبنا يا سعيد بوشلوش

شاءت الأقدار أن يغادرنا إلى دار البقاء المؤلف والموزع الموسيقي الجزائري “سعيد بوشلوش” أول أمس بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 45 سنة ولقد وري جثمان ” فقيد الفن الجزائري ” بعد ظهر أمس الثرى بمقبرة بابا حسن بالجزائر العاصمة ، وعلى إثر رحيله تخسر الأسرة الفنية الجزائرية هذا المايسترو الذي أفنى عمره في خدمة الفن الراقي بمختلف طبوعه الموسيقية المختلفة الشبابية والرايوية والشعبي والقبائلي ،فلقد تعامل هذا الفنان المتكامل مع كبار الفنانين والمخرجين في الجزائر ، حيث أنه سجل اسمه بأحرف من ذهب على لائحة الأوفياء للفن الجزائري الأصيل .





مسيرة فنان جزائري متكامل

كما أن المايسترو الراحل سعيد بوشلوش له ارتباط وثيق بعالم الموسيقى ولهذا فقد بدأ مشواره الفني بالعزف على آلة البيانو ،فهو يعد أحد أعمدة التوزيع الموسيقي والتلحين والأغنية الشبابية في الجزائر .فلقد قام بالتوزيع الموسيقي لأغاني ألمع النجوم الفن في الجزائر من بينهم الفنان القبائلي محمد علاوة ، الكينغ الشاب خالد ، محبوب الجماهير كادير الجابوني ، الفنان القبائلي رشيد كسيلة والفنان سيد أحمد الحراشي والشابة صونيا والنجم المبدع جليل باليرمو في أغنيتين : “ناسك ظلموني “، “واش داني” ، بالإضافة لأغنية “قلبك نازي” للشاب خلاص ، و”مازالني كيما بكري” لموح ميلانو وأغنية ” خلي يقولو طاحت بينا ” للفنان بلخير ، وفي رصيد الموزع الموسيقي بوشلوش ألبومين توندونس 1 و2 مع تقديمه لأغنية خاصة بالأطفال في اليوم العالمي للطفولة ، وقدم موسيقى لعدة مسرحيات و إشهارات تلفزيونية ، كما أنه تعامل مع الكثير من منتجي الأغاني العصرية في الجزائر ،ولقد حقق بالأغاني الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نجاحا منقطع النظير ، كما أن فقيد الأسرة الفنية الجزائرية معروف عن عشقه الكبير لفريق مولودية الجزائر ، ولقد وضع بوشلوش شارات البداية للكثير من الأفلام السينمائية الجزائرية من بينها : “عطور الجزائر”، “نجم الجزائر” و ” مطارس ” للمخرج الجزائري رشيد بن حاج ، بالإضافة لجنيريك العديد من المسلسلات التلفزيونية الجزائرية :”الربيع الأسود “عام 2006، “الامتحان الصعب” 2007، “قلوب في صراع ” في 2008 أين توج بفضله بجائزة الفنك الذهبي في 2009، “الذكرى الأخيرة” 2010 .

مليكة بن دودة : سعيد بشلوش فنَّان محبُوب وكَريم الْفِعَال

ولقد نعت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عائلة الراحل بالقول ” بِكثير من اللَّوعة والحُزن والأسَى، تلقَّينا نبأ انتقال المرحوم الفنَّان المحبُوب والكَريم الْفِعَال سَعِيد بشلوش، إِلى جِوار رَبِّه؛ وقد اِمتطى صهوَة الرَّحِيل لَحظة ترقبنا، وَأهله، وكلّ أصدقائه ومحبِّيه شِفاءَه .. قدَّر اللَّه وما شَاء فعل، رحم اللَّه الفَقيد، وأسكنه الفردوس الأعلى، وألهم أَهله وذويه الصَّبر الجَميل.

المخرج المسرحي جمال قرمي : تعازينا الحارة لأسرة الفقيد سعيد بوشلوش

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين، لله ما أعطى ولله ما أخذ بحزن كبير نتلقى خبر وفاة الفنان القدير سعيد بوشلوش، ونطلب له الرحمة والمغفرة، الصبر لعائلته وأحبابه ، وداعا أيها الفنان ستبقى راسخا في قلوبنا.اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وارزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. تعازينا الحارة لأسرة الفقيد سعيد بوشلوش. تغمده الله بواسع رحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهـم أنزل على قبره النور والضياء والفسحة والسرور واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهـم اجعله ضيفا مقبولا عندك يا رب العالمين.

الفنان أمين “تي جي في ” : وداعا أيها الفنان الكبير

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين، لله ما أعطى ولله ما أخذ بحزن كبير نتلقى خبر وفاة الفنان القدير سعيد بوشلوش، ونطلب له الرحمة والمغفرة، الصبر لعائلته وأحبابه ، وداعا أيها الفنان ستبقى راسخا في قلوبنا.

الممثلة سعاد سبكي : إن شاء الله تفتح لك أبواب الجنة

رحم الله الفنان سعيد بوشلوش في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تفتح لك أبواب الجنة في هذه المناسبة الدينية العظيمة الخاصة بالأمة الإسلامية .

حكيم مالك