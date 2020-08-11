“سبوتنيك V”.. اسم أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا

أطلقت الشركة المنتجة للقاح الروسي ضد كورونا، اليوم الثلاثاء، اسم “سبوتنيك V” على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، قياساً بإطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك” عام 1957، وفقا للموقع الرسمي للقاح.

واختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، كما أحدث إطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك 1” ذلك.

ومن المقرر إنتاج اللقاح بكميات كبيرة بحلول نهاية العام الجاري، حيث أكد الرئيس الروسي أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا من دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددين وأخيرا إلى المواطنين العاديين. وقال بوتين إن ابنته أخذت اللقاح.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.