سباق رئاسة “الكوا” ينحصر بين خمسة أسماء

اللجنة الأولمبية ترفض ملف ترشح الوزير السابق رؤوف برناوي

ج.ن

قال محمد مريجة، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بالنياية، أنه تم استقبال 5 ملفات ترشح لرئاسة اللجنة في الانتخابات التي ستجرى يوم 12 سبتمبر المقبل وتم رفض ملف واحد وهو ملف وزير الرياضة السباق رؤوف برناوي، طبقا للأمر رقم 07-01 المؤرخ في 01 مارس 2007 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف”، وتنص المادة 3 من هذا الأمر أنه: “لا يمكن أن يمارس شاغلوا المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى من الأمر، عند نهاية مهمتهم لأي سبب كان ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت طبيعته أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط”، ومن جهة أخرى، صادق المكتب التنفيذي على ملفات ترشح كل من صاحب برونزية أولمبياد 2000 بسيدني الاسترالية عبد الرحمان حماد والنائب السابقة في المجلس الشعبي الوطني والحكم الدولية الأولى في كرة القدم سمية فرقاني و وزير الشباب والرياضة السابق سيد علي لبيب والرئيس السابق للفدرالية الجزائرية للدراجات مبروك قربوعة، وانتهت آجال إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أمس الخميس على الساعة السادسة مساء، وسيكون على الرئيس الجديد للجنة تسيير ما تبقى من العهدة الاولمبية والمنتهية مع أولمبياد 2021 بطوكيو، يذكر أنه وبعد استقالة الرئيس السابق، مصطفى براف، التي تم قبولها يوم 12 ماي الماضي من قبل المكتب التنفيذي، أوكلت مهمة الرئيس بالنيابة إلى النائب الأول للرئيس محمد مريجة، حسب القوانين المعمول بها، لتسيير “الكوا” في هذه المرحلة وتحضير الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية.

وكان عبد الرحمان حماد قد ترأّس اللجنة الأولمبية الجزائرية مُؤقتا، بعد استقالة مصطفى براف في مايو الماضي. قبل أن يترك مكانه للمسؤول محمد مريجة، الرئيس السابق لِاتحادية الجيدو.