سانت ايتيان يعرض بودبوز للبيع

وُضع الدولي الجزائري رياض بودبوز، على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع من طرف ناديه سانت إيتيان خلال الميركاتو الجاري

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية، بأن الجميع داخل الفريق الأخضر مُتفق على ضرورة رحيل صاحب القدم اليُسرى في القريب العاجل

ووفقا لذات المصادر، فإن إمكانية مُغادرة المدرب كلود بويال لن تغير في وضعية صانع الألعاب شيئا، بإعتباره غير مرغوبا فيه من الجميع.

يذكر أن بودبوز شارك في 29 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ويرتبط الأخير بعقد مع سانت إيتيان يمتد حتى سنة 2022.

ويستعد رياض بودبوز وفريقه سانت إيتيان لِمواجهة نادي باريس سان جيرمان، بِرسم نهائي كأس فرنسا، مساء الـ 24 من جويلية الحالي.

ج.ن