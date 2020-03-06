سادةُ أرضِ طيبةِ ؟

بقلم: يسين بوغازي

بلا أدني شك عندي، فقد أعلت مدنية جزائرية فشلا مريعا، على الأقل فيما اوكل لها منذ عقود من تحديات أدائية واستراتيجية وسياسية ! مدنية جزائرية تتعرى تماما إذا ما قرّنت بما يستطيعه جيش جزائري، ربما قد يقال هي ضرورة انتماء الى جسد يحكمه نظام واوامر صارة، وتحدياته دائما تأتي تحت اشراطات صارمة ايضا ،وهي خصائص جعلته يحدث تباين شاسع بمقاسات مدني وجيش؟

ربما المصطلحين لهما من سوء فهم وتأويل ما جعلهما دائما تحت الاسئلة ؟ وسريعا مدنية ، ومدني هي عند بعضنا تعني مباشرة علمانية ، وعند بعضنا الآخر هي ضد اية سيطرة عسكرية ، وهي قد تعني حداثة ضد شتى موروثِ ظل ثقيلا ! وهي باختصار عند بعضنا تعني محاربة الاسلام المحمدي وشريعة سيدي ابن عبد الله ، وهذا بحثٌ يأخذه امدٌ.

أقول بلا أدنى شك عندي ،ان مدنية جزائرية فاشلة تماما امام ما يقابلها من جيش جزائري ، وقد لا يختلف معي في هذا ، بقدر ما يختلف معي في شرحه وإفاضته ؟إذ لا مجال لإبداء نقاط تقارن بين مدني وجيشي ، فالأول في عدم كفاءة مستديمة ، فيما الثاني يأخذ مؤشرات ايام جديدة بمحمل جد ّ ،والاول عبر حكومات ووزراء وولاة منذ انفتاح ديمقراطي عند أواخر عقد الثمانينيات ، مجرد فشلة ! رغم بهرجة ما تبديه ساحة الاول وشؤونه ؟! فهي متداخلة بعضها من بعض ،من فرط ضبابيات واستهتار في احايين كثيرة يغدو جهلا بأدني أساسات الاشتغال ؟بإستثناء حراكا شعبيا مدنيا !

فيما الثاني استطاع ببراعة كبيرة وتحت عيون الأشهاد ، تسير فترة حرجة جدا منذ الخروج الفيفري الى 12-12 ،بكفاءة اعلتها مراكز بحثية واسماء ثقافية عالمية ،لم تتردد من ابداء اعجابا بقيادة الجيش ،على الاقل بمقاسات ما عاشه عالمنا العربي منذ بزوغ ما سمي ربيعا عربيا ، الى ساعة الناس هذه ؟! إذ ان جميع تجارب تلك الجيوش سقطت في بؤرٍ من فشلٍ عظيم !

قد يقال اني أكتب تمسحا للجيش ، وربما ان إقترابات من هذا النوع قد تصنف كذلك ؟ لكن أتجرأ على ابداء هذه المقارنة بين جسدين ، مدني والجيش لأجل جدارة اداء وصدقية مهام عند الجيش مقارنة ما عند المدنيين ، ربما ما يصعب فهمه ، تيارات بمشرب شتى لا تريد نجاح تجاربنا المدنية ، بوضع عصي في الدواليب .