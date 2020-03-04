ساحر ظِلال؟

بقلم: يسين بوغازي

في مرويات ما يجري في ساحات محاكمنا ،تلك التي أفتتحت مشرعة بعد حراكا عظيما ؟ خيل لي بعد ما سمعته طويلا ان ساحرا من عوالم ظلال غريبة ، كان وراء ما كان يصدروه اولئك الدين اوقفهم حراكنا امام خشبة العدالة ، ساحر ظلال غامضة وكثيفة لم تنجلي بعد معالمها ؟

ظلال ذات علاقات وطيدة بتسييرشأنعمومي طويلا، على امتداد سنوات وسنوات فكان تسيرا بلا رقيب ! وقد أوكل لبعض من يقفون الآن امام خشبة العدالة ، عدالة جديده بفرح جديد رفعه زمن الحراك في صدور وعيون ، من يقفون تراهم يسردون مروياتهم بغرائبية وعجائبية لا تطاق !ملائمة جدا من ان تصير حكى كتداعي لا يحكمه عقل و لا يشده تاريخ ؟ ربما سيغموند فرويد قال يوما ان مرضى الاوهام يلقون كلامهم بتداعي تفككي ؟ ربما المستوقفون امام العدالة هم الآن كذلك ، فكلامهم وكانه متداعي من عل ٍ ،ومفكك بلا وثيقة ، وغريب من فرط جراح وفساد ؟ لهذا فهم يلصقون كل شيء بساحر ظلال سكن من حولهم الاشياء.

إذ بدوا جميعا وكأنهم ابرياء! بل أكثر من ابرياء بمقاسات ما يرون ، ربما ضحايا مستغفلون في غفلة ما كان سائدا ؟ وان ساحر مقتدراسكن ظلالهم ايامهم البوتفليقة التي استمرت الى ما يزيد عن عقدي زمن ؟ فهو من كان يديرويأمروينفذ ؟وبالتالي فبحسبهم فهم ضحايا ذاك الساحر ! وهى ساحر ظلال لا يعرفه احد ، ولم يراه احد ، لكنه أمعن في إرغامهم على إمضاءات فساد ، وقرارات نهب ، ومشاريع من وهم وطني بامتياز ما ارتكب ؟ هي مروياتصارت جديرة ان تغدو فيلما غرائبيا ، وعله يصدق لان ما يروى خارج التصديق ، ساحر عندهم زمام امرهم بيدِه ! ساحرِ ظلال ما يزال يشتكي منه من وراء خشبة عدالة! ولا احد يعرفه تحديدا ؟ فلا قاضي يستطيع إصدار امر إحضاره ، ولا هم قادرون على تبرير ما كان يأمرهم به ساحر الظلال ذاك !

في مرويات ما جري تتصاعد زفرات ندم من سينما بارعة ، ابطالها سارقون ومفسدون ، حكاياتها نهب اسطوري من مال مستضعفي بلدِ رفعه شهداءه عالياليأخذ لصوصالى ارصدة آفشورية بعيدة المنال؟!والغريب العجيب ان جميع تلك المريات هي تحت طائلة افكارا سابقة ، بل معروفة قبل خروج ورد الفيفري .