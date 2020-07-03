جمعية حماية المستهلك تحذر ومصالح الامن تحقق في مصدره

سائل مطهر يحوي كحول خطير في السواق يتسبب في حروق من الدرجة الثالثة بالاسواق

حذرت جمعية حماية المستهلك من ظهور سائل مطهر خطير يتسبب في ظهور التهابات خطيرة في الاطراف ادت الى حروق من الدرجة الثالثة ، حيث تبين انه يصنع في ورشات خاصة دون معيار طبي .

هذا واشار اطباء مختصون ان هذا السائل يحوي على كحول خطير، هذا الكحول الذي لا يحمل اي رمز تجاري وبينت التحاليل انه يسبب حروق خطيرة للجلد ،ما ادى الى عشرات الضحايا خاصة من ذوي البشرة الحساسة خصوصا من الاطفال والنساء ، هذا وقد باشرت مصالح الامن تحقيقات معمقة للوصول الى مصدر هذا الكحول الخطير والاطراف التي تقف وراء تصنيعه .

محمد بن ترار