زيغود يوسف..الفيلم،السيناريو والذاكرة؟!

تراجعت وزارة المجاهدين عن عملية الانطلاق في تصوير فيلم زيغود يوسف،الذي كتب سيناريوه احسن ثليلاني،من غير توضيح الأسباب للرأي العام الوطني.وهو ما فتح الكثير من التساؤلات واحدث الحيرة لمتتبعي الشأن السينمائي وسينما الثورة تحديدا.

اذا كان سيناريو فيلم الشهيد زيغود يوسف الذي كتبه الدكتور احسن ثليلاني جيدا وجميلا وتاريخيا،فلماذا لم تنطلق عملية التصوير ؟وإذا كان صاحبه نال قبول الجهات المعنية في الدولة فلماذا لا يتحول النص الفني لعرض سينمائي؟..

ولماذا تعلن وزارة المجاهدين عن مسابقة لسيناريو جديد؟؟هل وزارة وقوانين هذا الزمن تخالف وزارة وقوانين زمن مضى؟؟….

هل يمكن الدخول في متاهات قانونية ودستورية لموقف الوزارة من السيناريو الذي كتبه الدكتور ثليلاني؟هل نحن أمام قرارات غير دستورية ؟؟..هل يمكن للكاتب أن يشكو للعدالة بعدم دستورية قرار الوزارة؟؟ ما أعرفه أن منطقة الشمال القسنطيني جزء ثوري نوفمبري من وطني،و أهلها ينتظرون مشاهدة فيلم تاريخي يجسد بطولة الشهيد زيغود يوسف،وينقل الحقائق بطريقة الحوار الفني التاريخي…وما أعرفه أن الكاتب ثليلاني مختص في البحث الدرامي التاريخي والتراثي،وعارف بالكثير من المعلومات عن الشهيد زيغود،كما اتصل برفاق الشهيد و حاورهم وأخذ المعلومات الهامة….

وإذا هناك خطأ من بعض مسؤولي الإدارة الجزاىرية في تسير ملف الفيلم،فمن الجميل الاعتراف بالخطأ والعودة للصواب والحقيقة،وبدل اعلان مسابقة جديدة كان يمكن التوجه للخبراء الجماليين والتاريخيين للتدقيق في الملامح الفنية والفكرية والتأريخية للسيناريو،للفصل في الملف،بدل الخطاب العاطفي والتأجيل… اللهم احفظ البلاد ووفقنا للوفاء بعهود الشهداء.

د.وليد بوعديلة