زيارة دولة بهاجس أمني وطابع اقتصادي

يحل بالجزائر الرئيس التونسي قيس سعيد في زيارة أعلن عنها بيان لرئاسة الجمهورية أمس.

يجمع العارفون بخبايا الأمن بدول الساحل الإفريقي والجوار، أن زيارة رئيس جمهورية تونس قيس السعيد للجزائر المرتقبة اليوم الأحد ، ستأخذ بعد كبير للوقوف على الوضع الأمني بالمنطقة ودولة ليبيا التي تعيش نزاع أمني خطير بين حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا و قوات المشير خليفة حفتر التي تسيطر على 90 بالمائة من دولة ليبيا، رغم تأكيد الجزائر على الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الفرقاء داعية إلى ضرورة تغليب لغة الحوار على القوة والسلاح لقطع الطريق أمام الأطماع الخارجية.

إلى جانب ذلك فقد أكد هؤلاء أن الجانب التونسي سيركز كثير على ضرورة تفعيل التعاون الأمني مع الجزائري خاصة فيما يتعلق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال الاستفادة من خبرة الجزائر الطويلة في ذات المجال.

ومعلوم أن الجزائر قبل خمس سنوات من الآن نجحت في تفكيك عميلة إرهابية كانت تنوي جماعة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ”داعش “تنفيذها من خلال استهداف 40 شخصية سياسية ورياضية وثقافية معروفة بتونس وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الراحل قايد الباجي السبسي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء الداخلية والخارجية وقادة بالجيش التونسي لتخفيف من الحصار المفروض على الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بالتراب الليبي.

من جهة ثانية يحتل ملف السياحة المرتبة الثانية في جدول أعمال برنامج زيارة الرئيس التونسي للجزائر، خاصة إذا علمنا أن يعتبر من بين ابرز القطاعات التي تركز عليها تونس في إطارمساعيها لانتشال اقتصادها الوطني من مخلفات تضارب أسعار النفط في لبورصات العالمية.

حمادة العربي