زمن فرنسا في لبنان

بقلم احسن خلاص

كما وعد أو توعد، نزل ماكرون ببيروت في الفاتح من سبتمبر ليقف على مدى التزام الأطراف السياسية بما تعهدت به في بداية الشهر المنصرم بعد انفجار مرفأ بيروت. الزيارة التي أرادها الرئيس الفرنسي مزدوجة المغزى والهدف جاءت لتأكيد الوصاية الفرنسية التي لا تزال قائمة على بلاد الأرز فقد أحيى ماكرون باسم السيادة الفرنسية الذكرى المئوية لتأسيس لبنان الكبير كما وقف على رؤوس قادة القوى السياسية اللبنانية للاطلاع على مدى تنفيذ “الأوامر” التي أعطاها لهم بشأن إجراء إصلاحات هيكلية عميقة على النظام الاقتصادي اللبناني المتعفن والموبوء بالفساد من رأسه إلى أخمص قدميه.

ولم يخرج ماكرون عن المنظومة الرمزية التي ميزت زيارته الأولى فقد تراوح خطابه كالعادة بين لغتين، لغة الوصاية والهيمنة الاستعمارية ولغة تضع المسؤولين اللبنانيين بين أمرين أحلاهما مر وتطلب منهم بصيغة “ديمقراطية” اختيار واحد منهما وتحمّل عواقب الاختيار. كما اتخذ سلوكه السياسي والديبلوماسي وجهين متقابلين وجه رئيس فرنسي جاء للقاء لبنانيين دون وسيط سياسي بل فضل زيارة الفنانة اللبنانية القديرة فيروز التي تمثل رمزا من رموز لبنان التاريخية العميقة وقد وجد جموعا من اللبنانيين في انتظاره أمام منزل الفنانة. مقابل هذا الوجه يد تحمل عصا يتهدد بالبطش طبقة سياسية لا خيار لها إلا الإذعان لمنطق جديد تفرضه فرنسا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي على حساب قوى إقليمية ودول مجاورة اعتادت على لعب أدوار متنافرة غذت العنف ورفعته إلى درجة تسيير حرب أهلية دامت أكثر من 15 سنة واستمرت آثارها تغذي مأساة اللبنانيين إلى اليوم.

لقد خلا المجال اليوم لفرنسا التي تريد أن تتعامل مع جميع القوى السياسية على قدم المساواة بعد أن فصلتها عن أجنداتها الإقليمية بما فيها حزب الله الذي يبدي مقاومة محتشمة لمجرى الرياح لكنها لا تعدو كونها خطابا يجتر الهزيمة الجماعية للطبقة السياسية فقد وصف أحد قيادييه ماكرون بمرشد الجمهورية اللبنانية الوصي على خارطة طريق قصيرة المدى بعد أن منح ماكرون لمحدثيه في بيروت مهلة 3 أشهر للتغيير المنشود وتوعد بالعودة مرة أخرى قبل نهاية السنة ودعاهم للقاء تقييمي في باريس الشهر المقبل. هذا هو الزمن الفرنسي في لبنان بعد انسحاب السعودية المنشغلة بحربها في اليمن وانشغال سوريا بحربها الأهلية وعزلة إيران واهتمامها بالشأن السوري والعراقي.

ولا يتوقف تفسير هذا البروز الشمولي الاستبدادي لفرنسا على الساحة اللبنانية على العوامل التاريخية وشرعية الانتداب الفرنسي الذي طالبت به بعض الفئات اللبنانية ولا على تخلف القوى الإقليمية التقليدية المعهودة على التدخل في لبنان بل لأن مقاربة الأزمة اللبنانية تختلف هذه المرة عن المقاربة السابقة فهي لا تمثل مقاربة أمنية أو حرب مواقع جيوسياسية بل أن عمقها اخلاقي واقتصادي يتعلق بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها هذا البلد وقد قفزت فرنسا قبل غيرها إلى الواجهة لتقود حملة جمع المساعدات المالية منذ 2018 ولا تزال تواصل ذلك إذ عقدت مؤتمرا جديدا للمانحين خلال الشهر الماضي وتستعد لمؤتمر ثالث الشهر المقبل. فقد صارت فرنسا في فئة العاملين عليها غير أنها اشترطت للافراج عن المساعدات الهامة إطلاق إصلاحات فورية وإجراء فحص التسيير المالي العمومي، كما أنها قررت أن لا يمر جزء من المساعدات العاجلة على قنوات الدولة لعدم الثقة فيها جراء شبهات الفساد التي اعترتها.

غادر ماكرون بيروت بعد أن طمأنه السياسيون اللبنانيون المخضرمون منهم والجدد أنهم ماضون في تنفيذ خارطة الطريق الفرنسية. وبالفعل فقد شرع رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب الذي وضعت فيه فرنسا ثقتها ووعدته بأن تضع بين يديه الوسائل للنجاح كما منحت فرنسا مهلة أسبوعين للقوى السياسية لتشكيل الحكومة وهو زمن قياسي إذا ما قارناه بالمدة التي كان يستغرقها تشكيل الحكومة قبل هذا. كما اشترطت فرنسا أن تتكون حكومة كفاءات بعيدة عن الأطياف السياسية وتعمل ضمن أجندة محددة المهام تتلخص أساسا في إجراء إصلاحات عاجلة مقابل الحصول على دعم دولي. وبنبرة صارمة بعث ماكرون من الطائرة التي تقله عائدة إلى باريس رسالة مفادها أنه لم يقدم شيكا على بياض وهدد القوى السياسية بعواقب وقد تكون هناك عقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إذا لم تف القوى السياسية بالوعود.

لقد نصب ماكرون نفسه متحدثا باسم اللبنانيين ومحاميا مدافعا بشراسة عن مصالحهم تجاه قادتهم المتهمين بالفساد وقد قالها وهو يغادر مطار بيروت: لن أتخلى عنكم. ووراء هذه العبارة السحرية تكمن رغبة فرنسا في الإبقاء على النظام السياسي القائم الذي وضعته في لبنان قبل خروجها منه. وضع يخدمها حيث يتيح لها تسيير التوازنات الطائفية في هذا البلد. ستذهب فرنسا ماكرون في لبنان إلى حد تغيير الواجهات السياسية وإلى إصلاح اقتصادي تتمكن من خلاله المؤسسات الاقتصادية الفرنسية من الاستحواذ على أكبر حصة من الاستثمارات في مجال الخدمات دون أن تمس بالنظام الطائفي المدستر.

تتصرف فرنسا في لبنان تصرف الأب الذي يعاقب ولده عقابا شديدا بدعوى أنه أعرف لمصلحته منه، هذا هو لبنان الذي لا ينظر إليه من المجموعة الدولية إلا بعين الشفقة وهو ما تجسد بدعاء البابا بأن يحمي الرب هذا البلد ويخلصه من الأزمة. تفعل فرنسا ما تفعله وهي تعلم أنها إزاء طبقة سياسية مهتلكة متهالكة مصيرها الانهيار سواء سارت عجلة الإصلاحات كما خطط لها أم تعثرت. ومستقبل لبنان مفتوح على جميع الاحتمالات.