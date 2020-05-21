زلزال بقوة 6.2 يضرب البحر الأبيض المتوسط

الأولىالدولي
عن إلياس بن عبيد 1

شهدت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، فجر اليوم الخميس، زلزالا قويا بلغ 6.2 درجة على مقياس ريشتر.

وقال المركز الأوروبي  المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، إن بؤرة الزلزال تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم.

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