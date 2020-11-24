زكري يشتكي سوء الحظ والضغط يزداد عليه في الدوري السعودي

يعتقد المدرب الجزائري نور الدين زكري مدرب فريق ضمك السعودي بأن الحظ يعاند فريقه منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي مشيرا إلى أن فريق العين يملك لاعبين مميزين من طراز عال، وهو ما ظهر في فارق المستوى خلال اللقاء الي جمعهما اول امس، وتلقى ضمك الخسارة الرابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام ضيفه العين 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين الماضي، لحساب الجولة الـ5 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال زكري في حديثه لوسائل الإعلام السعودية: “قدمنا مستويات مميزة في المباريات الماضية، لكننا لم نوفق في تحقيق الانتصار فيها، وهذا حال كرة القدم”، وأضاف: “لم يكن الفريق في قمة مستواه في مباراة العين، على عكس المباريات الماضية، ونسعى للعب بشكل جماعي والابتعاد عن اللعب الفردي الذي لو اعتمدنا عليه لن ننتصر”، وأشاد المدرب الجزائري بلاعبي فريق العين، مؤكدا على أنهم يملكون إمكانيات مميزة تصنع الفارق في الملعب ومن طراز عال، ويستطيعون تقديم الإضافة في جميع المباريات، وفي ختام حديثه، طالب زكري حكام المباريات بمنح الحارس الذي يضيع الوقت البطاقة الصفراء مباشرة، حتى لا يكرر فعله من أجل التحسن في مستوى المباراة التي بحسب رأيه يفسدها الحراس بإضاعة الوقت.