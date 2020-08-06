زكريا دراوي يعود الى شباب بلوزداد

ج.ن

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الخمس، عن تعاقدها رسميا، مع لاعب وفاق سطيف زكريا دراوي، كأول صفقة للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، بيان عبر الحساب الرسمي للفريق، كشفت من خلاله عن عودة دراوي، للنادي العاصمي.

واتفق دراوي، على جميع تفاصل العقد الذي سيربطه بشباب بلوزداد، لمدة 3 سنوات، قادما إليه من نادي وفاق سطيف.

يذكر أن زكرياء دراوي (26 عاما)، سبق له حمل ألوان قميص شباب بلوزداد، قبل أن يخوض تجربة في وفاق سطيف بعد أن تم تسريحه من الفريق ليحتضنه “النسر الأسود” حيث تألق بألوانه خاصة في عهد المدرب التونسي الكوكي، قبل أن يقرر العودة من جديد لأبناء العقيبة.