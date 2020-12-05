زفان: هذا ما قاله لي بلماضي عندما كنت استعد لتعويض عطال في مباراة كوت ديفوار

كشف المدافع الدولي الجزائري، مهدي زفان، لأول مرة، ما دار بينه وبين المدرب الوطني جمال بلماضي قبل دقائق فقط من مشاركته بديلا لزميله يوسف عطال المصاب، في مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب كوت ديفوار في مصر عام 2019، وهي المواجهة التي حسمها رفقاء يوسف بلايلي بركلات الترجيح، وأكد زفان بأنه لن ينسى الكلمات التي شجعه بها بلماضي، رغم الشكوك التي كانت تراود جمهور المنتخب الجزائري حول قدرته على التألق، حيث قال في تصريحات لصحيفة “ويست فرانس”: “كانت كلمات بلماضي قوية علي، وقال لي اسمعني مهدي، بعض اللاعبين يعيشون مشوارا مماثلا لما تعيشه الآن، فمصائب قوم عند قوم فوائد، إنها فرصتك، عليك أن تبين مستواك”، ونجح زفان في التتويج مع الخضر بكأس أفريقيا لثاني مرة في تاريخ الجزائر، رغم انه عانى في مشواره الكروي من التذبذب ومر بعدة فترات بطالة، ليعيش بعدها لحظات بقيت محفورة في ذهنه، حيث علق عليها قائلا: “نجح المدرب بلماضي في توجيه جميع اللاعبين نحو تحقيق هدف واحد، لقد نسينا كل الظروف التي تواجهنا من أجل الفوز باللقب، لقد كان ذلك مذهلا”، وأضاف: “والدي يعيش في الجزائر، ما جعل فخري بالإنجاز هائلا، كما لا أنسى المشجعين الذين يرافقوننا بطريقة مجنونة، فعندما تفوز الجزائر كل العالم يسمع بذلك، ويبقى التتويج محفورا في ذاكرتي”، وشارك زفان في المباراة الثالثة التي خاضتها الجزائر في مصر، وانتهت بثلاثة أهداف لصالحه أمام منتخب تنزانيا، قبل أن يواصل جزءا من مواجهة ساحل العاج ولقاء نصف النهائي أمام نيجيريا ثم النهائي أمام السنغال، الذي حسمه اشبال بلماضي بفضل هدف بغداد بونجاح الوحيد في اللقاء.