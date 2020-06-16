زغماتي: 1025 جلسة محاكمة عقدت عن بعد خلال شهرين فقط الوطني

زغماتي: 1025 جلسة محاكمة عقدت عن بعد خلال شهرين فقط

بقلم فوزية.م

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كشف، اليوم الثلاثاء، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن”عدد جلسات محاكمة المحبوسين بإستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد بلغ خلال شهري أفريل وماي ألف و25 جلسة بمعدل 773 على مستوى المجالس و 279 على مستوى المحاكم”.

وقال زغماتي، خلال إشرافه على تنصيب المدير العام لعصرنة العدالة كمال برنو خلفا لعبد الرزاق هني، أن “تفشي فيروس كورونا تسبب في شلل كبير في الكثر من القطاعات في بلادنا على غرار دول العالم ، عرفت الجهات القضائية عبر التراب الوطني نشاطا معتبرا عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد”.

وأضاف زغماتي أن “هذه الآلية سمحت بإنعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح”.

وقال أنه وفي هذا الإطار “بلغ عدد جلسات محاكمة المحبوسين بإستعمال هذه الألية خلال شهري أفريل وماي ألف و25 جلسة بمعدل 773 على مستوى المجالس و 279 على مستوى المحاكم”.