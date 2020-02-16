زغماتي: “هناك اختلالات تعيق مجهوداتنا في حماية المال العام”

دعا وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، مؤسسات الدولة عند تكفلها بالشأن العام، للتنسيق فيما بينها في إطار القانون، مؤكدا أنه يراعي مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف وزير العدل، في كلمته خلال إجتماع الحكومة مع الولاة، بقصر المؤتمرات، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حماية الأموال العمومية إحدى أولوياته.

واعترف زغماتي أن واقع المنازعات يشهد استمرار وجود اختلالات يقوض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام.

وأفاد الوزير أن دراسة منجزة من قبل مجلس الدولة، أبانت عن إحصائيات السنوات الماضية أين تبين أن الإدارة تربح 60 بالمائة فقط من القضايا المعروضة عكس ما هو منتظر من مؤسسات يفترض احترافيتها، مشيرا إلى أن ناك انتشار اعتقاد خاطئ أن محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية هو وكيل عن الإدارة وان المحكمة الإدارية تنحاز إلى صالحها مما يؤدي بمسير المنازعات بالإدارات إلى اتخاذ موقف سلبي في إدارة المنازعة، مبرزا أن هذا تصور خاطئ ويتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء وملكية الأطراف للدعوى المدنية.

كما تحدث الوزير عن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال الإدارة، والتي تتسبب به بعض الإدارات مما يصدر عنه غرامات ويكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة.

وفي سياق آخر، أكد وزير العدل أن مسألة الفصل بين السلطات، تجسد أحد أبرز أهم محاور برنامج الرئيس،قائلا: “قد يتساءل البعض ما الذي يمكن لوزير العدل أن يخاطب به ولاة الجمهورية ومبدأ الفصل بين السلطات، غير أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى التنسيق فيما بينها بما يكفل تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات”.