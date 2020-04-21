زغماتي: خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا.. ومحاربته لا تمس بحرية التعبير

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أن خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا، فهو يعيق حقوق الإنسان ويهدم قيم المجتمع.

جاء هذا خلال عرضه لمشروعي قانون العقوبات والوقاية امام اللجنة القانونية، مضيفا أن خطاب الكراهية أصبح يشكل تهديدا على مجتمعنا، وما زاد من تفشيه مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع قوله، أن محاربة خطاب التمييز لا يمس بحرية التعبير

واكد الوزير، ان جزاىر الجديدة قوامها العدل والانصاف دون اقصاء

كما ان الجزائر تعمل على القضاء على اشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة، خاصة وان

الدستور الجزائري ينص على مساولة المواطنين امام القانون وعدم التذرع

يعاقب القانون الجزاىي على التمييز وتجريم فعل التمييز، لذا وجب معالجة الاشياء والجهات الفاعلة فيه واستخدام الاتصالات ومعالجته والتصدي له والتخفيف من حدته