زغماتي: التغيير الجذري لنظام الحكم هو الإبتعاد عن الممارسات الماضية

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الشعب الجزائري اليوم أصبح واعي ومثقف ويدرك حقوقه، ولا يؤمن إلا بما يرى.

وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور، أن الشباب اصبح اليوم طرفا في المعادلة.

ويجب التفكير في الآليات والسبل التي سيتم اقحامه في الحياة السياسية للبلاد، خاصة وأنه لن ينخرط في أي مسعى سياسي الا اذا اقتنع بصدق النية في الحكم.

وأضاف زغماتي أن النية الصادقة هي التغيير الجذري لنظام الحكم ولن يتحقق الا اذا إبتعدنا عن الممارسات الماضية التي أدت الى مانحن عليه اليوم

وكشف زغماتي أن أهم آلية هي فصل المال عن السياسة وإبعاد السياسة عن المال ومحاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة

كما شدد زغماتي على ضرورة إعادة بناء المؤسسات على أسس صحيحة ومتينة.

وأكد في ذات السياق، أنه إذا صلحت الانتخابات صلحت العملية السياسية ولايمكن ان نصل لبناء دولة مؤسسات والنزاهة الا عبر المرور بانتخابات نزيهة وصريحة وشفافة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، إنّ “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده وأن الشعب مصدر كل سلطة”.

كما قال زغماتي، في رد له على انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور، أن “أهمية الإنتخابات تتجسد في تجسيد سياسة الشعب”.

وأضاف زغماتي أن “القاعدة واضحة وهي الشعب مصدر كل سلطة فلابد من إيجاد دستور توافقي يتفق على المبادئ الكبرى لنظام الحكم”.

وأشار زغماتي أن “تجسيد مبدأ التداول عن السلطة والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يشكل الانفراد بالسلطة”.

وبخصوص رده على الملاحظات الشكلية التي أثيرت حول مسألة المشروع التمهيدي .

قال زغماتي أنه “مجرد خطأ مطبعي وتداركنا الوضع، وذلك لا يؤثر على مضمون الوثيقة”.