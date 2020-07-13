زغلاش يعلن انسحابه من تسيير الفريق بسبب حلفاية

ج.ن

أعلن رئيس المكتب المسير المؤقت للنادي الهاوي لوفاق سطيف جابر زغلاش، عن عزمه الانسحاب بشكل نهائي من التسيير، سواء بالشركة المحترفة كعضو مجلس الإدارة أو من النادي الهاوي، بسبب الوضعية التي وصل إليها المدير العام للوفاق فهد حلفاية، بعد تعرضه لمتاعب صحية بسجن الحراش، وأفاد زغلاش بأن متابعة وضعية حلفاية وما يحدث له أحبط معنوياته، وأعرب عن تضامنه المطلق معه، متمنيا شفائه وإطلاق سراحه، بعد وصول إلى علمه تدهور وضعيته الصحية، أدت لنقله على جناح السرعة من سجن الحراش للمستشفى ثم إعادته من جديد للسجن.