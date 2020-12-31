زغدار: قانون المالية 2021 يدخل ضمن إصلاحات منظومة جبائية

صرح رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار لدى نزوله ضيفا على القناة الاولى أن قانون المالية 2021 جاء في ظرف استثنائي ميزته أزمتان صحية ونفطية.

واواضح زغدار بأن قانون المالية 2021 جاء حسب ظروف صحية واقتصادية معلومة لدى الجميع والتباطؤ في الإقتصاد العالمي ما أثر سلبا على الإقتصاد الوطني، مضيفا أنه تم إعتماده وفق سعر مرجعي على أساس 40 دولار ، لكن “الحمد لله اليوم البرميل في حدود 51 دولار وهو ما يدخل في عملية التعافي وحركة الإفتصاد”.

وأشار إلى أن القانون يتضمن بعض المؤشرات على غرار حركة الصرف في حدود 142 دينار مقابل الدولار، ومعدل التضخم سيكون بمعدل 4.5 بالمائة، والنمو الإقتصادي سيكون في حدود 3.98 بالمائة بعدما كان هناك انكماش.

وأبرز أن “الشيء اللافت في القانون فيما يخص الإيرادات الجبائية هو أن الجباية العادية ستكون أكبر من الجباية البترولية حيث جاء القانون ليوسع في الوعاء الضريبي دون أن يمس القدرة الشرائية للمواطن”. كما تمت الزيادة –يضيف- في قيمة التحويلات الإجتماعية التي تدخل مباشرة في الصحة والسكن والمواد المدعمة”.