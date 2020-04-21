زعيم كوريا الشمالية بين الحياة الموت

تراقب الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية حول الحالة الصحية الخطرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وغاب كيم جونغ أون مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أفريل، مما أثار تكهنات بشأن سلامته. وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

وصرح مسؤول أمريكي آخر لـ CNN، الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أن المخاوف بشأن صحة كيم موثوقة، ولكن من الصعب تقييم شدتها.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة مقرها في كوريا الجنوبية وتغطيتها مُركزة على كوريا الشمالية، أن كيم أجرى عملية جراحية في نظام القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل نيسان الجاري.

وحسب الموقع الإخباري، أجرى زعيم كوريا الشمالية العملية بسبب “التدخين المفرط والسمنة والإرهاق”، وأنه يتلقى الآن العلاج في فيلا في مقاطعة هيانغسان بعد خضوعه للجراحة.