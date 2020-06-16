زطشي يجتمع بمديرية الرقابة والتسيير

عقد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي جلسة عمل بأعضاء مديرية الرقابة والتسيير المالي المكلفة بمرافقة الأندية المحترفة.

وعرف الإجتماع حضور كل من رئيس الفاف زطشي والأمين العام محمد ساعد، ورئيس المديرية رضا عبدوش، والعضو عبد الحكيم حميدي.

وبحسب ما جاء في بيان ” الفاف”، فقد خصص الإجتماع لمتابعة التقدم المحرز في التقرير الخاص بوضعية الأندية المحترفة المرسل إلى وزارة الشباب والرياضة.

كما تم وضع آخر اللمسات، على اتفاقية الثلاثية بين النوادي المحترفة، ومكتب الحاسبة، ومديرية المراقبة، الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه في الأيام المقبلة.