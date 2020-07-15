زطشي يتهرّب ويرفض الفصل في مصير الموسم الكروي

∙ استئناف البطولة مستبعد والحسم في صيغة إلغاء المنافسة

تهرّب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من أخذ موقف نهائي بخصوص مصير المنافسة الكروية في بلادنا والمتوقفة منذ منتصف شهر مارس المنصرم بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث يتواصل السوسبانس في الامتداد إلى تاريخ لاحق بخصوص التعرف على القرار المتعلق باستئناف المنافسة واستكمال ما تبقى منها فيما يتعلق بمباريات البطولة الوطنية وكأس الجمهورية أو الإعلان عن موسم ابيض، بعدما خرج اجتماع أعضاء المكتب الفدرالي الذي انعقد صبيحة أمس برئاسة رئيس الفاف صفر اليدين، أين أجمع أغلبية الأعضاء على استدعاء جمعية عامة استثنائية من أجل الفصل في مصير الموسم الكروي ببلادنا في مشهد برهن مجددا تنصّل المسؤول الأول على الكرة في بلادنا من مسؤولياته ورفضه مجددا أخذ المسؤولية من أجل الحسم في مصير المنافسة الكروية مثلما حدث في مختلف دول العالم ومنها الاتحادات الإفريقية التي فصلت بين مواصلة المنافسة وتوقيفها بإعلان موسم أبيض، وعدم امتلاك المكتب الفدرالي الشجاعة لتقرير مصير الموسم، ويأتي استدعاء جمعية استثنائية في هذا الظرف الحالي ليطرح التساؤل حول التاريخ المناسب لانعقادها في ظل الحجر الصحي الذي تفرضه السلطات العليا على البلاد على إثر تواصل انتشار وباء كوفيد19 ومنعها التجمعات خلال الوقت الحالي، تبقى على إثره التخوفات في إطالة الوضع وبقاء تاريخ انعقادها مجهولا.

في سياق متصل، فإن أكبر الاحتمالات تتوجه نحو تصويت الجمعية العامة الاستثنائية للفاف على إلغاء الموسم الكروي المتوقف على مدار أربعة أشهر كاملة، في ظل الإجماع شبه كلي بين مسؤولي الأندية على ضرورة توقيف المنافسة للظروف الصحية التي تعيشها بلادنا والأزمة المالية الخانقة التي تميز الفرق الغير قادرة على تطبيق البروتوكول الصحي، باعتبار أن احتمالية التصويت على استكمال المنافسة مستبعد جدا، وفي هذا الصدد يبقى التعرف على صيغة الإلغاء التي يتوقف مصيرها بين أيادي أعضاء الجمعية العامة للفاف والتي سوف تندرج بين احتماليتي منح اللقب إلى المتصدر لجدول الترتيب –شباب بلوزداد-، إلغاء السقوط وصعود أربعة أندية من الرابطة المحترفة الثانية عبر رفع عدد أندية الرابطة الأولى الموسم المقبل إلى مجموع 20 فريقا، أو موسم أبيض بعدم منح اللقب إلى المتصدر وتثبيت الموسم على الترتيب الذي توقفت عليه المنافسة.

عيشة ق.