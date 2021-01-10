زطشي يتعرف على مصيره اليوم في انتخابات مجلس الفيفا 

ج.ن

سيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ملفات المترشحين المقبولة لشغل مناصب رئاسة الكاف بدلا من الرئيس المخلوع، الملغاشي أحمد أحمد، بسبب فضائح في التسيير، فضلا عن عضوية اللجنة التنفيذية للكاف ومجلس الفيفا بعد نهاية العهدة الأولمبية 4 سنوات للممثلين الحاليين، اليوم الإثنين.

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى أن لجنة التحكيم المستقلة اجتمعت يومي 5 و6 جانفي، لدراسة مختلف ملفات المترشحين لشغل مناصب في الكاف، على غرار رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة وعضوية المكتب التنفيذي، فضلا عن العضوية الإفريقية في مجلس الفيفا، وستختار الملفات القانونية التي استوفت كل الشروط، لدخول معترك انتخابات الكاف في جمعيتها العامة الانتخابية الـ 43، المقررة يوم 12 مارس القادم في المغرب.

وكان الأمين العام للكاف قد كشف عن استقبال أمانته لملفات 5 مترشحين لمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من دون أن يخوض في هوية الشخصيات التي تريد خلافة أحمد أحمد، على كرسي الكاف، التي سيتم الإعلان عنها غدا الاثنين.

يذكر أنه الآن تقدم أربعة مرشحين لشغل منصب رئيس “الكاف” حسب بعض المصادر الصحفية، وهم باتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، ورئيس الاتحاد السينيغالي اغوستا سونغور.

وستكون الجزائر معنية بانتخابات الجمعية الاستثنائية الانتخابية للكاف بعد ترشح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكأول مرحلة سينتظر “زطشي” حتى اليوم الاثنين، للتعرف على قرار لجنة التحكيم حول قانونية ملفه وقبوله لخوض معترك الانتخابات المقررة في شهر مارس، وبعد ذلك سيدخل في صراع الكواليس مع بقية منافسيه على العضوية الإفريقية داخل مجلس الفيفا، وهي حرب العلاقات ما بين المترشحين التي تتعدى الجانب الرياضي وفيها حسابات سياسية بين البلدان، وهنا تبدأ مهمة الآلة الدبلوماسية لمساندة مرشحها للفوز بأصوات المنتخبين.

ويعقد رئيس الفاف خير الدين زطشي آمالا كبيرة للوصول إلى مجلس الفيفا، في ظل التطورات التي حدثت داخل بيت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إثر توقيف رئيسه “أحمد أحمد”، بتهم الفساد.

وسيواجه ممثل الجزائر في حالة قبول ملفه منافسة شديدة من المغربي فوزي لقجع، المصري هاني أبو ريدة، الغيني استوائي غوستافو ندونغ، علما أن زطشي ينافس على معقدين إفريقيين بمجلس الفيفا عن المنطقة الناطقة باللغات العربية والاسبانية والبرتغالية، والتي تضم 18 اتحادا وطنيا.