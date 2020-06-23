زطشي: من غير الممكن منح لقب الدوري لأي فريق حاليا

نزل خير الدين زطشي، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ضيفا على القناة الإذاعية الثانية ظهر اليوم، أين تطرق للعديد من الملفات المتعلقة، بمصير الدوري، تعيين بوقرة مدربا للمنتخب المحلي وملفات أخرى.

وفي ما يخص قضية إستئناف الدوري في ظل جائحة كورونا، أكد زطشي أن القرار الأخير يعود لوزارة الصحة، مؤكدا في ذات السياق، أن هيئته ستضخ مخطط ثاني في حال عدم إستكمال الدوري.

كما أكد أنه من غير الممكن أن يتم منح لقب الدوري لأي فريق في الوقت الراهن.

وأشاد زطشي بالناخب الوطني جمال بلماضي، واصفا إياه باحد أفضل المدربين في العالم، وأنه من الحق أن تفتخر ببطل إفريقيا.