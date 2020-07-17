زطشي: الامل في استئناف البطولة ضعيف والجمعية العامة سنعقدها في ملعب سيدي موسى

ج.ن

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن نهاية الموسم الكروي الحالي 2019-2020، بالنظر إلى المعطيات الصحية التي شهدها شهر جويلية الحالي وانتشار الفيروس بشكل واسع في الوقت الذي كان المكتب الفدرالي للاتحادية ينتظر انحصارا للوباء من اجل استئناف البطولة، ونزل رئيس نادي بارادو السابق خير الدين زطشي صبيحة اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، حيث تحدث عن قرارات المكتب الفيدرالي الأخير، وقال: “المعطيات الخاصة يشهر جويلية لم تترك لنا الأمل في مواصلة البطولة”، وأضاف: “لو كان القرار يتعلق بتوقيف البطولة فحسب لكنا قد اتخذناه منذ وقت طويل، لكن الأمر يتعلق أيضا بكيفية توقيف البطولة، حيث أن هناك العديد من الصيغ”، وأوضح رئيس “الفاف” خير بأن كل المعطيات توحي بأن البطولة الوطنية ستتوقف بنسبة كبيرة في الفترة القادمة، وقال: “مواصلة الموسم سيكون أمرا صعبا، والقرار الذي اتخذناه بعقد جمعية عامة استثنائية يتناسب مع حجم المشكل الذي نتواجد فيه بسبب الظروف المحيطة بنا”.

كما كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اليوم عن موعد الجمعية العامة الاستثنائية التي ستفصل في مصير الموسم الكروي الحالي، وقال: “اتصلنا بوزارة الشبيبة والرياضة يوم الأربعاء الماضي وننتظر الرد لتحديد موعد الجمعية العامة الاستثنائية”، وأَضاف: “يجب أن نتخذ القرار النهائي قبل العيد الأضحى لمباشرة التحضير للموسم الكروي الجديد”، وعن مكان عقد الجمعية قال: “سنجمع أكثر من 100 شخص وهذا ما دفعنا لتحديد ملعب سيدي موسى المعشوشب اصطناعيا لتحويله إلى قاعة مفتوحة من أجل التهوية بسبب فيروس كورونا”، وفي السياق ذاته، تحصلت الفاف على موافقة رسمية من الفيفا، من أجل القيام باستشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة بخصوص مصير الموسم.

وأكد خير الدين زطشي رئيس “الفاف”، بأنه لا يجب أن يتجاوز الميركاتو الصيفي الخاص بالموسم الحالي 12 أسبوع، كما يمكن فتحه في أي وقت وهذا بقرار من “الفيفا” لأن الظرف استثنائي، وقال زطشي: “الميركاتو الصيفي لا يجب أن يتجاوز 12 أسبوع وليس لديه وقت محدد”، وأضاف: “سنفتح الميركاتو الصيفي في الوقت المناسب وهذا لظروف استثنائية من أجل التحضير المناسب للموسم المقبل، وعلى مسؤولي الأندية أن يحضروا انفسهم من أجل البرتوكول الصحي تحسبا للموسم الجديد”، كما أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي، على عدم وجود أدنى مشكل مع شباب بلوزداد، وهذا رغم كل ما تم تداوله في الفترة الماضية، وقال: “شباب بلوزداد ناد عريق، ونحترمه ولا يوجد أي مشكل معه”، وأضاف:” توفيق قريشي عليه أن يتحكم في نفسه، ويقلل من الشعبوية التي يتكلم بها”، وواصل: “كنا نريد إنهاء الموسم والسماح للشباب بالحصول على اللقب فوق أرضية الميدان، لكن الظروف غلبتنا، والفاف تتعامل بمبدأ المساواة مع جميع الأندية”.