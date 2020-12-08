زطشي أمام طريق مفتوح للفوز بمقعد باللجنة التنفيذية للفيفا

يبدو أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اصحى أمام طريق مفتوح من أجل الفوز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم التي تجري انتخاباتها على ضوء الجمعية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للعبة والمقررة شهر مارس 2021، وفي هذا الصدد فإن مصادر إعلامية عربية قالت بتوقيف المنافسين القويين لزطشي على احد المقعدين في الهيئة الدولية للعبة المستديرة المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع وذلك بسبب تورطهما رفقة رئيس الكاف الموقوف أحمد احمد في قضايا فساد أدّت بلجنة الأخلاقيات للفيفا إلى إيقاف الرئيس الملغاشي ونائبيه حسب نفس المصادر وبالتالي حرمانهما من الترشح للانتخابات المتعلقة بالفوز بمقعد في اللجنة التنفيذية للفيفا، هذه المستجدات تميل الكفّة إلى ممثل الجزائر في انتخابات الكاف في حال تجسّد فعلا إيقاف كل من أبو ريدة ولقجع، خاصة غذا علمنا أنهما أقوى مرشحين من أجل الفوز بمقعدي الفيفا، في ظل تواجد المرشح المصري حاليا في المنصب ذاته ويبحث عن عهدة جديدة.

وفي حال تم استبعاد الثنائي السالف ذكره، سوف يجد زطشي نفسه أمام فرصة كبيرة من اجل دخول مبنى الهيئة الكروية الدولية بسويسرا، إذا علمنا أن قائمة المرشحين غلى مقعدي اللجنة التنفيذية المخصصين للقارة الإفريقية ضمت إلى جانب الثلاثي العربي زطشي، لقجع وأبو ريدة مرشح غينيا الاستوائية غوستافو ندونغ إيدو،أين سيكون لمعني ضامنا بالتالي مقعدا وبالتالي يصبح على إثر ذلك ثاني شخصية جزائرية تستطيع أن تلج الهيئة الكروية الدولية بعد رئيس الفاف السابق محمد روراوة الذي سبق له تبوأ عضوية اللجنة التنفيذية في الفترة لسابقة خلال عهدة رئيسها السابق السويسري جوزيف بلاتير.

عيشة ق.