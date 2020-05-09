زروال يدعو إلى عدم نسيان جرائم الاستعمار

أكد الرئيس الأسبق للجمهورية اليامين زروال أن الغاية والهدف من مراجعة دروس الماضي هو التذكير بالمسيرة التي قطعتها الجزائر من أجل نيل استقلالها بعد 132 سنة من المعاناة.

وكتب الرئيس زروال في صفحته الرسمية على الفايسبوك بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945إن الغاية من مراجعة دروس الماضي التي تدعونا إليها الأعياد التي نحتفل بها هو التذكير بالمسيرة التي قطعتها بلادنا منذ الاستقلال بما يتيح لنا أن نقيس الإنجازات المحققة ونتجنب ما حصل من الأخطاء والتسلح بمزيد من العزيمة لمواجهة تحديات العصر وأضاف رئيس الجمهورية الأسبق قائلا : ” فعلى شبيبتنا ألا تنسى ما تكبده شعبنا من ويلات طوال 132 سنة، تلك الويلات التي تمثلت في المجازر ومحاولات إبادة أهلنا وتجريدهم من أراضيهم وتصميم على طمس ثقافتنا ومحو هويتنا وجعلنا في خبر كان”.

يذر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في رسالة للأمة بهذه المناسبة جعل يوم 8 ماي من كل شهر كيوم للذاكرة كما أكد أن الجرائم الوحشية للاستعمار الفرنسي لن تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبيضيها.

باية ع